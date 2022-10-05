«Салют, как найти площадь квадрата?»: ко Дню учителя Сбер запустил раздел с ответами на вопросы из школьной программы

12:19

Иллюстрация пресс-службы Сбера



Помогать детям с уроками теперь могут виртуальные ассистенты Салют – они научились отвечать на вопросы из школьной программы. Ребенок может самостоятельно задавать вопросы по математике, русскому языку и литературе: Сбер, Джой и Афина все подробно объяснят.

Новый раздел с популярными вопросами школьников разработан совместно с экспертами проекта «Теперь понятно» на образовательном маркетплейсе Edutoria от Сбера. Контент по школьной программе дополняет детскую энциклопедию «Почемучка» – ответы ассистентов Салют на тысячи детских вопросов. «Что такое деление с остатком?», «Как писать жи-ши?», «Как сделать фонетический разбор?» – ассистенты Салют дадут базовые определения и назовут формулы, напомнят порядок действий при решении примеров, ответят на вопросы о правописании и посоветуют, как успешно выполнить домашнее задание. Все ответы связаны аудиоподсказками: ребенок, даже если он не умеет читать, перемещается из одного вопроса в другой, путешествует по базе знаний, развивается и получает удовольствие.

Энциклопедия «Почемучка» – это тысячи проверенных экспертных ответов на детские вопросы обо всем на свете каждый день 24 часа в сутки: про естественные науки расскажут биологи («Салют, откуда берется огонь?», «Салют, почему рыбы не тонут в воде?»), про отношения и воспитание – психологи («Салют, может ли быть депрессия у подростка?»), про безопасность – специалисты поисково-спасательного отряда («Салют, что делать, если потерялся на улице?»), про музыку, искусство, космос и пр. – детское издательство «Розовый жираф».

Образовательный контент уже доступен на умных устройствах Sber: SberBox, SberBox Top, SberBox Time и SberPortal, телевизорах под управлением Салют ТВ и в мобильных приложениях Салют и СберБанк Онлайн. Также можно задать вопросы ассистентам Салют в мобильном приложении сервиса Звук.