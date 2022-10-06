Даже в условиях санкций товарооборот РФ по Каспийскому региону растет - МЭР

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России с партнерами по Каспийскому региону увеличился по итогам января — июля 2022 года по сравнению с таким же периодом годом ранее до 20,1 млрд долларов, несмотря на санкции. Это следует из данных Минэкономразвития РФ, предоставленных пресс-службой правительства.



«По итогам семи месяцев этого года, несмотря на все санкции и ограничения, товарооборот России с партнерами по Каспийскому региону вырос на 10,3% (до 20,1 млрд долларов) к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в сообщении.



В материалах отмечается, что общий объем инвестиций РФ в экономику Азербайджана на начало 2022 года составил 6,3 млрд долларов, из них 5 млрд долларов приходятся на нефтяной сектор. Более тысячи компаний с российским капиталом работают в различных секторах экономики Азербайджана.



