В Москве наградили призеров и лауреатов премии для изобретателей
13:06 06.10.2022
«Конкурс помогает в продвижении отечественных технологий и повышает спрос на них. Разработки участников становятся более узнаваемыми как в профессиональной среде, так и у широкой аудитории. Премия вручается уже третий год подряд, и за это время объединила больше 3,2 тыс. изобретателей. Они развивают проекты в ключевых сферах – от промышленности и строительства до транспорта и медицины. В 2022 году победителями и призерами стали 114 человек. От лица правительства Москвы поздравляю вас с заслуженной наградой», – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
В этом году были отмечены такие изобретения, как строительный 3D-принтер, компактный гаджет, который переводит текст, набранный шрифтом Брайля, в голос, машинное масло на основе ионов меди и инновационная платформа для создания биосинтетической костной ткани и искусственных кровеносных сосудов.
Премия «Новатор Москвы» была учреждена мэром Сергеем Собяниным, она вручается с 2020 года.
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