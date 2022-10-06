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В Москве наградили призеров и лауреатов премии для изобретателей

13:06 06.10.2022

В столице наградили призеров и лауреатов премии для изобретателей «Новатор Москвы». Ими стали авторы 36 инноваций, из них создатели 18 проектов получили главную награду. Всего на конкурс «Новатор Москвы» было подано больше тысячи заявок от индивидуальных участников и коллективов изобретателей.
«Конкурс помогает в продвижении отечественных технологий и повышает спрос на них. Разработки участников становятся более узнаваемыми как в профессиональной среде, так и у широкой аудитории. Премия вручается уже третий год подряд, и за это время объединила больше 3,2 тыс. изобретателей. Они развивают проекты в ключевых сферах – от промышленности и строительства до транспорта и медицины. В 2022 году победителями и призерами стали 114 человек. От лица правительства Москвы поздравляю вас с заслуженной наградой», – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
В этом году были отмечены такие изобретения, как строительный 3D-принтер, компактный гаджет, который переводит текст, набранный шрифтом Брайля, в голос, машинное масло на основе ионов меди и инновационная платформа для создания биосинтетической костной ткани и искусственных кровеносных сосудов.
Премия «Новатор Москвы» была учреждена мэром Сергеем Собяниным, она вручается с 2020 года.

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