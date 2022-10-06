США не собираются размещать ядерное оружие в странах НАТО, вступивших в альянс после 1997 года - Госдеп
22:20 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Польша является важным союзником НАТО в регионе. Но что касается этого конкретного вопроса, нам неизвестно о том, что он поднимался», — сказал он, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения об обсуждении размещения ядерного оружия США в Польше.
«Могу сказать, что у США нет планов размещать ядерное оружие на территории стран НАТО, которые присоединились после 1997 года», — сказал он.
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