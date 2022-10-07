Курс на дестабилизацию мировых рынков подтверждается новым пакетом санкций ЕС против РФ - МИД

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной пакет санкций ЕС против РФ подтверждает сознательный курс Евросоюза на дестабилизацию международных энергетических и продовольственных рынков. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с принятием ЕС очередного антироссийского санкционного пакета.



«Очередные действия Брюсселя против нашей страны (с февраля это уже восьмой антироссийский санкционный пакет) подтверждают сознательный курс Евросоюза на продолжение дестабилизации международных энергетических и продовольственных рынков, провоцирование дальнейшего роста цен на энергоносители и продукты питания и их дефицита в отдельных наиболее уязвимых регионах», — указала дипломат.



Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что антироссийский санкционный режим ЕС «приобретает все более запутанный и противоречивый характер, усиливая глобальный хаос и неопределенность». «Целенаправленно создаются нестерпимые условия для ведения дел с отечественными экономоператорами. Как следствие, российские экспортеры такой критически важной для мировых рынков продукции, как удобрения и зерно, по-прежнему сталкиваются со значительными проблемами, обусловленными действием антироссийских ограничений», — говорится в комментарии. Захарова отметила, что «наибольший ущерб санкциями ЕС наносит, прежде всего, развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки».



