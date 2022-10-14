Влияние РФ в Африке растет, Франция пытается противодействовать этому — «Аксиос»
09:32 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Влияние России в африканских странах растет, французские военные сформировали подразделение для противодействия Москве в информационной сфере в указанных государствах. Об этом сообщил в четверг американский интернет-портал «Аксиос» со ссылкой на французских должностных лиц.
Как отмечается в публикации, «Франция оставалась доминирующей силой в Западной Африке в течение продолжительного времени после деколонизации», однако, «по всей видимости, там растет влияние России». В материале говорится, что направленные против Франции акции протеста, в частности, имели место в Буркина-Фасо, Мали и Чаде. По сведениям портала, должностные лица в Париже «пытаются оценить, как широко распространены пророссийские и антифранцузские настроения в неспокойном регионе Сахеля».
Французские должностные лица утверждают, что происходящее якобы связано с деятельностью в африканских странах частной военной компанией «Вагнер», а также «сетевыми кампаниями», которые якобы может проводить российская сторона.
«Французские вооруженные силы сформировали подразделение по ведению боевых действий в информационной сфере, которое сосредоточено на выявлении таких „информационных атак“ со стороны России и их отражению», — сообщает портал.
«Мы не соперничаем с „Вагнером“, мы соперничаем с попытками России вытеснить Францию и Запад из Африки», — добавил данный чиновник, должность которого не уточняется.
По сведениям портала «Аксиос», в свете направленных против Франции акций протеста в африканских странах Париж рассчитывает «держать проведение [своих] военных операций в тени и привлечь больше внимание к предоставляемой помощи и нацеленных на развитие проектах на сотни миллионов евро» в Африке.
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