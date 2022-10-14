В России выявили 14 736 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 736, летальных исходов из-за ковида — на 99. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 15 477 случаев заражения и 101 смерть, всего с начала пандемии — 21 278 816 и 388 709 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 27 520 против 30 793 днем ранее, до 20 559 274.
НОВОСТИ
- 21:20 13.10.2022
- Склад боеприпасов подорван в Белгородской области после обстрела ВСУ
- 20:00 13.10.2022
- Из-за больших объемов западного оружия в ДНР нужно перестраивать систему ПВО — Пушилин
- 18:40 13.10.2022
- ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор
- 17:12 13.10.2022
- В четырех областях Украины слышны взрывы
- 16:00 13.10.2022
- Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ
- 12:00 13.10.2022
- В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту
- 11:32 13.10.2022
- ВС Украины с 17 февраля выпустили по ЛНР почти 360 ракет из РСЗО HIMARS
- 20:50 12.10.2022
- ФАС проверила цены на армейскую экипировку
- 15:00 11.10.2022
- Цели новых ударов по объектам военного управления и энергетики на Украине достигнуты — МО
- 12:32 11.10.2022
- Белорусско-российская группировка войск выполняет оборонительные задачи — МО Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать