В России выявили 14 736 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 736, летальных исходов из-за ковида — на 99. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 15 477 случаев заражения и 101 смерть, всего с начала пандемии — 21 278 816 и 388 709 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 27 520 против 30 793 днем ранее, до 20 559 274.