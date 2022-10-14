ВКС РФ поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом
15:32 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — заявил Конашенков.
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