ВКС РФ поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — заявил Конашенков.