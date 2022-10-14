0
0
100
НОВОСТИ

ВКС РФ поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом

15:32 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — заявил Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 14.10.2022
ВКС РФ поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом
0
35
12:20 14.10.2022
Основные подразделения ВСУ ночью начали покидать Артемовск — силовики ЛНР
0
80
21:20 13.10.2022
Склад боеприпасов подорван в Белгородской области после обстрела ВСУ
0
192
20:00 13.10.2022
Из-за больших объемов западного оружия в ДНР нужно перестраивать систему ПВО — Пушилин
0
178
18:40 13.10.2022
ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор
0
185
17:12 13.10.2022
В четырех областях Украины слышны взрывы
0
191
16:00 13.10.2022
Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ
0
196
12:00 13.10.2022
В ДНР сообщили о занятии территории, примыкающей к Бахмуту
0
240
11:32 13.10.2022
ВС Украины с 17 февраля выпустили по ЛНР почти 360 ракет из РСЗО HIMARS
0
224
20:50 12.10.2022
ФАС проверила цены на армейскую экипировку
0
335

Возврат к списку