США могут перестать финансировать Украину в случае победы республиканцев - Axios

09:20 Источник: РБК

США могут перестать финансировать Украину в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, пишет Axios со ссылкой на заявления представителей республиканцев в парламенте.

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — заявил Axios член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Другой республиканец — лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News допустил, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии и это скажется на уровне жизни людей. РБК