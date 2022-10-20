США могут перестать финансировать Украину в случае победы республиканцев - Axios
09:20 20.10.2022 Источник: РБК
США могут перестать финансировать Украину в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, пишет Axios со ссылкой на заявления представителей республиканцев в парламенте.
«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — заявил Axios член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.
Другой республиканец — лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News допустил, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии и это скажется на уровне жизни людей. РБК
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