Сбер: У юаня есть все шансы заместить доллар в инвестициях россиян

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Численность доступных российским инвесторам финансовых инструментов в связи с санкциями и другими ограничениями существенно сократилась. В этих условиях китайский юань стал использоваться как один из вариантов диверсификации вложений. Об этом пишет заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов в статье в «Коммерсанте».

Юань стал резервной валютой лишь в 2016 году, напоминает Попов. «На конец второго квартала этого года в совокупных международных резервах стран мира юань занимает третью строчку с долей 2,9%, в то время как у доллара она 59,5%, а у евро – 19,7%», – рассказал Попов. При этом отмечается стремительный рост трансграничного использования юаня: в 2021 году – на 29% до 36,6 трлн юаней.

С начала 2022 года, пока курс доллара колебался от 120 до 50 руб., россияне начали присматриваться к юаню как к способу диверсифицировать валютные активы. По итогам августа они купили юаней на 39 млрд, рассказал эксперт. Он отмечает, что рубль к юаню сейчас весьма крепок. «Риски ослабления рубля сейчас невелики, – пишет Попов. – Однако для целей хеджирования рисков ослабления рубля и диверсификации сбережений по валютам у юаня есть все шансы в существенной мере заместить доллар США на локальном рынке».

В то же время Попов напоминает, что мало валюту мало купить, ее нужно правильно разместить. Традиционным вариантом ее хранения является депозит в банке, однако ставки по ним сейчас невысокие – в районе 2%. Куда интересней, по словам представителя Сбера, предложения на рынке корпоративного долга. «Доходности данных выпусков в начале октября составляла 3,3-4,3%. Пока что объем таких облигаций составляет 25 млрд юаней, и мы ожидаем дальнейшего увеличения емкости этого рынка», – резюмировал Попов.