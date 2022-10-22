Шольц заявил о «внешних обстоятельствах», способных повлиять на энергоснабжение ФРГ зимой
21:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что есть важные для энергоснабжения страны внешние обстоятельства, на которые власти Германии никак не могут повлиять, и высказал мнение, что у природного газа нет будущего. Такое заявление он сделал в опубликованном в субботу интервью газете «Вельт ам зонтаг».
«Судя по всему тому, что на сегодняшний день нам известно, мы переживем зиму. Но есть также внешние обстоятельства, на которые мы не можем оказать влияния», — сказал глава правительства ФРГ.
Одновременно Шольц отказал в будущем природному газу. «Наше будущее не за природным газом», — считает он. Позже в субботу в «Твиттере» канцлер высказался и касательно мирного атома. «Германия до 2045 года станет климатически нейтральной. Это означает, что наша промышленность будет затем зиждиться на использовании водорода и электроэнергии из возобновляемых источников. Для этого мы сейчас создаем необходимую инфраструктуру», — утверждал Шольц.
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