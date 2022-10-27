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Спутники США могут стать целями удара при их применении в конфликте на Украине - МИД РФ

09:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Об этом заявил в среду заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, - сказал он. - Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах".

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