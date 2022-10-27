0
0
164
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли Херсон четырьмя ракетами «Хаймарс», их все сбила ПВО

10:20 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли четырьмя ракетами «Хаймарс» гражданскую инфраструктуру города Херсона, все ракеты сбиты системами ПВО. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

«Киевским режимом в 04:37 была предпринята попытка обстрела гражданской инфраструктуры г. Херсона, выпустив 4 ракеты „Хаймарс“, благодаря подразделениям ПВО, все ракеты были сбиты», — сообщил представитель экстренных служб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:35 27.10.2022
Более 2,4 миллионов школьников прошли «Урок цифры» по искусственному интеллекту в стартапах
0
35
11:32 27.10.2022
Отечественные компании предложили субсидировать из ФНБ
0
51
11:20 27.10.2022
РФ переживает санкционный кризис гораздо лучше, чем казалось его дизайнерам — Оверчук
0
82
11:05 27.10.2022
ЕС в 2022 году потратит 1 трлн евро на защиту от своих санкций против России — Сечин
0
109
11:00 27.10.2022
Жизни украинцев стали «разменной монетой в большой американской игре» — Медведев
0
107
10:32 27.10.2022
США пересмотрели в верхнюю сторону предполагаемый лимит цен на российскую нефть - Bloomberg
0
176
10:05 27.10.2022
Ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Украины сторону - Арестович
0
225
10:00 27.10.2022
США могут лишиться единодушия в подходе к Украине как в Конгрессе, так и в Европе — NYT
0
193
09:32 27.10.2022
Сильные осадки ожидают ряд регионов РФ в ближайшие два дня — Гидрометцентр
0
231
09:20 27.10.2022
РФ может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН при расследовании о БПЛА — Небензя
0
272

Возврат к списку