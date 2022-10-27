ВСУ обстреляли Херсон четырьмя ракетами «Хаймарс», их все сбила ПВО
10:20 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины обстреляли четырьмя ракетами «Хаймарс» гражданскую инфраструктуру города Херсона, все ракеты сбиты системами ПВО. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.
«Киевским режимом в 04:37 была предпринята попытка обстрела гражданской инфраструктуры г. Херсона, выпустив 4 ракеты „Хаймарс“, благодаря подразделениям ПВО, все ракеты были сбиты», — сообщил представитель экстренных служб.
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