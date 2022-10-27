РФ переживает санкционный кризис гораздо лучше, чем казалось его дизайнерам — Оверчук

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия переживает кризис, связанный с антироссийскими санкциями, лучше, чем ждали авторы этих рестрикций. Об этом заявил в четверг заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

«Что касается России, то мы переживаем этот кризис гораздо лучше, чем виделось дизайнерам санкций против нашей страны. Ожидаемое падение ВВП в 2022 году — 2,9%. Как вы помните, в марте все предсказывали 18%. Инфляция будет в районе 12,4%, безработица находится на рекордно низком уровне — 3,8%», — сказал он.