ВС Украины несут большие потери в силе и технике на херсонском направлении — Стремоусов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Границы и эшелоны обороны на линии разграничения на херсонском направлении не изменились, Вооруженные силы Украины несут большие потери. Об этом в четверг сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

«На линии разграничения ситуация остается без изменения границ и эшелонов обороны, — написал он в своем телеграм-канале. — Укронацисты несут большие потери в силе и технике».