ВС Украины несут большие потери в силе и технике на херсонском направлении — Стремоусов
12:20 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Границы и эшелоны обороны на линии разграничения на херсонском направлении не изменились, Вооруженные силы Украины несут большие потери. Об этом в четверг сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
«На линии разграничения ситуация остается без изменения границ и эшелонов обороны, — написал он в своем телеграм-канале. — Укронацисты несут большие потери в силе и технике».
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