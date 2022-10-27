СБУ угрожает смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожской области — УВД Мелитополя
12:32 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины угрожает смертной казнью сотрудникам полиции и бывшим полицейским в Запорожской области, сообщили в Управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району.
«Вот такое сообщение пришло жителю освобожденной Запорожской области — пенсионеру, бывшему сотруднику органов внутренних дел. В тексте указывается, что преступным украинским режимом данный гражданин приговорен к смертной казни — обвиняют в сотрудничестве с Российской Федерацией. Также „настоятельно рекомендуют“ вывезти семью на подконтрольную Украине территорию. А в случае, если пенсионер решит выехать за пределы Запорожской области — в другие российские регионы — угрожают расправиться с его сыном, который находится в городе Запорожье», — говорится в сообщении.
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