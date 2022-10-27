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Дума приняла в I чтении проект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии

13:20 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди детей и взрослых.

Изменения вносятся в статью 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). За ЛГБТ-пропаганду среди детей максимальный штраф составит 5 млн рублей (за данную деятельность в интернете). За пропаганду среди взрослых предлагается ввести максимальный штраф до 4 млн рублей.

Штраф за пропаганду педофилии составит до 10 млн рублей. Также законопроект вводит административную ответственность за распространение информации, побуждающей к смене пола среди подростков. За это будут предусмотрены штрафы до 4 млн рублей. Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на полный запрет пропаганды ЛГБТ в РФ. В разработке проекта приняли участие около 400 депутатов из 450. Среди авторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также парламентарии от всех пяти фракций.

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