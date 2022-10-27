Иностранные наемники и боевики «Кракена» попытались прорваться в районе Сватово — МВД ЛНР
14:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наемники так называемого иностранного легиона и подразделения националистического формирования «Кракен» осуществили накануне и в четверг ряд попыток прорвать оборону союзных сил в районе Сватово. Об этом в четверг заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире Первого канала.
«Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону. Это иностранный легион, бойцы так называемого националистического подразделения „Кракен“ предприняли попытку прорыва вглубь позиций русской армии по трем разным направлениям в районе Сватово», — сказал он.
Также Киселев отметил, что группа иностранных наемников из Албании, Польши и Румынии попыталась прорвать оборону в районе Лозовой. «Вторая группа была укомплектована из наемников Восточной Европы, главным образом из Румынии, Албании, Польши и так далее. Также они пытались вклиниться в оборону наших подразделений в районе Лозовой, это примерно 40 километров от Сватово», — добавил он.
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