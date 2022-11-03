Для ипотечных ставок «от застройщиков» предлагают ввести минимум

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Банки предложили ввести минимум для ипотечных ставок «от застройщиков». Ассоциация банков России направила в ЦБ письмо с такой инициативой.

В частности, участники рынка выступили против включения в расчёт полной стоимости кредита сведений о переплате клиента, поскольку кредиторы «не обладают достоверной информацией, на сколько именно была завышена стоимость объекта недвижимости».

В письме предлагают четыре варианта расчёта минимальной ставки ипотеки «от застройщиков»: по льготным госпрограммам — не ниже 2/3 от базовой ставки программы; не ниже 4% (цель ЦБ по инфляции); с разницей между ставкой по рыночной или льготной программе и субсидированной ставкой от застройщика — не более 1/3 ключевой ставки ЦБ; с разницей между ставкой по программе от застройщика и ключевой — не более трёх процентных пунктов. Говорит Москва