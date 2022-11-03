Вице-мэр Андрей Бочкарев: С начала года в Москве введено около 5 млн квадратных метров жилья

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В Москве досрочно выполнен план по строительству. В Москве с начала года удалось построить и ввести в эксплуатацию примерно 5 млн квадратных метром жилья, что позволило досрочно выполнить план по строительству. Как заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, введенный в столице РФ объем составляет почти 6% общероссийского ввода. «Ситуация в строительной отрасли Москвы остается стабильной несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности, - говорит Бочкарев. - Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 миллионов квадратных метров».

По данным Бочкарева, примерно 5 млн квадратных метров от общего ввода в столице приходится на жилье. Это превышает показатели, заложенные в годовом плане, установленном федеральным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Глава стройкомплекса Москвы сегодня в города активно возводится жилье в рамках программы реновации, но большая часть введенного жилья – девелоперские проекты. «Порядка 88% жилья выеденного с начала года в Москве, построено за счет внебюджетных источников. Это свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в столице и благоприятных условиях ведения строительного бизнеса», – считает Бочкарев.