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Число подтвержденных аккаунтов на «Госуслугах» превысило 100 млн

19:20 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтвержденных учетных записей на портале госуслуг на этой неделе превысило 100 млн, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе пленарной сессии форума Finopolis.

«Вот на этой неделе мы перешагнули 100 млн подтвержденных учетных записей на „Госуслугах“ — цифра значимая», — сказал он.

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