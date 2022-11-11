Число подтвержденных аккаунтов на «Госуслугах» превысило 100 млн

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтвержденных учетных записей на портале госуслуг на этой неделе превысило 100 млн, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе пленарной сессии форума Finopolis.

«Вот на этой неделе мы перешагнули 100 млн подтвержденных учетных записей на „Госуслугах“ — цифра значимая», — сказал он.