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Около 40-50 тысяч человек решили остаться на правом берегу Днепра — мэр Херсона

12:05 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40-50 тысяч человек остались на правом берегу Днепра и отказались от предложенной властями эвакуации. Об этом сообщил в понедельник мэр Херсона Александр Кобец.

«По нашим данным, с учетом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчетам, около 40-50 тысяч все же остались в городе», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона.

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