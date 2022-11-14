Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден российскими войсками в результате упорных боев. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

«14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.