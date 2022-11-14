Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР
15:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден российскими войсками в результате упорных боев. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.
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