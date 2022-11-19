Минюст США заявил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу Трампа

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный прокурор назначен в США для проведения разбирательства, касающегося бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

«В связи с недавними событиями, включая заявление бывшего президента о том, что он стал кандидатом на следующих выборах, и то, что действующий президент также выразил намерение быть кандидатом, я пришел к выводу, что в интересах общественности следует назначить специального прокурора», — сказал он.

Трамп ранее на этой неделе заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост президента США. Действующий американский лидер Джо Байден также давал понять, что рассчитывает на переизбрание.

Джек Смит, работавший ранее в Международном уголовном суде в Гааге, а до последнего времени занимавший должность прокурора в Специальным суде по Косову, станет спецпрокурором по делу экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Меррик Гарленд.

«Сегодня я подписал указ о назначении спецпрокурором Джека Смита», — сказал он.