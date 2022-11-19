США считают упавшую в Польше ракету украинской, контактировали с Киевом — Белый дом

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают упавшую в Польше ракету украинской, Вашингтон и Варшава контактировали с Киевом для прояснения обстоятельств. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Официальные лица США и Польши контактировали с Украиной, чтобы прояснить факты», — сказала она.

«Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента [Польши Анджея] Дуды о том, что это [взрыв], вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше», — добавила Жан-Пьер.