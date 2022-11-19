В результате взрыва в жилом доме на Сахалине погибло четыре человека

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов жилой пятиэтажки в поселке Тымовское на Сахалине, он стал четвертой жертвой взрыва. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

«Найдено тело четвертого погибшего. Ведутся поиски еще двух человек, предположительно находящихся под обломками дома», — сказал собеседник агентства.



[обновлено 09:04]



По уточненным данным, погибло семь человек, из них трое детей.