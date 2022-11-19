В результате взрыва в жилом доме на Сахалине погибло четыре человека
09:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов жилой пятиэтажки в поселке Тымовское на Сахалине, он стал четвертой жертвой взрыва. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.
«Найдено тело четвертого погибшего. Ведутся поиски еще двух человек, предположительно находящихся под обломками дома», — сказал собеседник агентства.
[обновлено 09:04]
По уточненным данным, погибло семь человек, из них трое детей.
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