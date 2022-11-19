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Россия не начала бы СВО, если США десятилетиями не настраивали Украину против РФ — Антонов

09:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация не инициировала бы проведение специальной военной операции, если бы Вашингтон и его союзники на протяжении десятилетий не настраивали Украину против России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу комментарии журналу «Ньюсуик».

«Подчеркиваем абсолютную несостоятельность тезиса о том, что если бы не наша военная операция, то ничего бы не случилось. В ответ на это можем лишь сказать: если бы Соединенные Штаты и их сателлиты на протяжении десятилетий не превращали Украину в „анти-Россию“, то Российская Федерация не начала бы специальную военную операцию», — приводит слова Антонова на русском языке пресс-служба посольства.

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