Россия не начала бы СВО, если США десятилетиями не настраивали Украину против РФ — Антонов

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация не инициировала бы проведение специальной военной операции, если бы Вашингтон и его союзники на протяжении десятилетий не настраивали Украину против России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу комментарии журналу «Ньюсуик».

«Подчеркиваем абсолютную несостоятельность тезиса о том, что если бы не наша военная операция, то ничего бы не случилось. В ответ на это можем лишь сказать: если бы Соединенные Штаты и их сателлиты на протяжении десятилетий не превращали Украину в „анти-Россию“, то Российская Федерация не начала бы специальную военную операцию», — приводит слова Антонова на русском языке пресс-служба посольства.