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Лидеры АТЭС «осуждают войну на Украине», но признают наличие «других мнений» по ситуации

10:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство участников лидерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) «осуждают войну на Украине», но признают «наличие других мнений и оценок» ситуации. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой в субботу по завершении саммита АТЭС, прошедшего под председательством Таиланда.

«Большинство членов [АТЭС] осудило войну на Украине и подчеркнуло, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций», — отмечается в документе.

Аналогичная формулировка была включена в итоговое заявление на саммите Группы двадцати (G20), который прошел на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

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