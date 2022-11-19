Си Цзиньпин назвал конструктивной встречу с Байденом на Бали
10:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал конструктивной встречу с президентом США Джо Байденом на индонезийском острове Бали. Об этом он заявил в субботу в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях форума АТЭС в Бангкоке.
«Моя встреча с президентом Байденом на индонезийском Бали носила стратегический и конструктивный характер, она будет иметь важное руководящее значение для следующего этапа китайско-американских отношений», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
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