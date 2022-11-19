В ВСУ признали, что обломки, упавшие в Польше, могли быть от украинской ракеты — WP

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших ранее на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной. Об этом пишет в пятницу газета «Вашингтон пост».

Как отмечается в публикации, в интервью изданию Игнат утверждал, что ракета могла быть выпущена как РФ, так и Украиной. «Результатом этого боя ПВО могло быть что угодно», — заявил он. Как отмечает «Вашингтон пост», при этом Игнат признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли быть от украинской ракеты.