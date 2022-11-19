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В России выявили 5 445 случаев заражения ковидом за сутки

11:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 445, летальных исходов из-за ковида — на 62. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 546 случаев заражения и 60 смертей, всего с начала пандемии — 21 531 012 и 391 395 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 621 против 6 888 днем ранее, до 20 939 481.

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