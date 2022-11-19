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НОВОСТИ

В Москве выявили 727 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 727 против 823 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 245 827 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 10 против 12 днем ранее, до 46 843. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 865, до 3 054 788.

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