Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта — Пушилин
15:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта. Об этом заявил в субботу врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал Пушилин в видеообращении, распространенном в его телеграм-канале.
Врио главы ДНР при этом отметил, что это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов».
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