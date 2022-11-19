Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта — Пушилин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта. Об этом заявил в субботу врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал Пушилин в видеообращении, распространенном в его телеграм-канале.

Врио главы ДНР при этом отметил, что это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов».