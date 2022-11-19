Главным бенефициаром отъезда россиян из-за СВО стала Армения - Forbes

16:00 Источник: Газета.Ru

Рост экономики Армении в текущем году может составить до 14%, несмотря на изначальные прогнозы в 5%. Страна стала главным бенефициаром среди государств СНГ по темпам прироста ВВП в связи с массовым притоком россиян из-за обострения конфликта на Украине, сообщает Forbes со ссылкой на исследование инвестиционной компании Renaissance Capital.

«Армения стала главным бенефициаром переезда россиян из-за конфликта на Украине. Аналитики инвестиционной компании прогнозируют рост ВВП страны в этом году до 14%, хотя в начале года прогнозировали рост армянской экономики на 5%», — говорится в материале. Газета.Ru