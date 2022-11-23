0
0
77
НОВОСТИ

Союзные силы уничтожили технику ВСУ, которая обстреливала Энергодар и ЗАЭС — Рогов

11:05 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС, в находящихся под контролем Киева городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС. Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]. Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции. В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта», — сказал Рогов, не уточняя, когда именно была уничтожена техника, а также количество и тип пораженной техникой противника.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 23.11.2022
Путина попросили включить в зерновую сделку пункт об отгрузке российского аммиака в Одессе
0
28
11:20 23.11.2022
Около 60% американцев не одобряют намерение Трампа вновь стать президентом — опрос
0
58
11:00 23.11.2022
Британия передаст Украине вертолеты Sea King
0
99
10:32 23.11.2022
ООН должна не прятаться за общими фразами, а дать оценку расстрела военных РФ — Захарова
0
125
10:30 23.11.2022
Сбер: Искусственный интеллект поможет в решении глобальных проблем
0
123
10:20 23.11.2022
Иран заявил об убийстве полковника элитных частей израильскими агентами
0
145
10:05 23.11.2022
Уже 78% финнов поддерживают вступление страны в НАТО — опрос
0
159
10:04 23.11.2022
В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века
0
161
10:00 23.11.2022
В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, погибло около 10 человек
0
173
09:58 23.11.2022
Максим Орешкин открыл конференцию AI JourneyJ 2022
0
178

Возврат к списку