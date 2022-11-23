Союзные силы уничтожили технику ВСУ, которая обстреливала Энергодар и ЗАЭС — Рогов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС, в находящихся под контролем Киева городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС. Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]. Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции. В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта», — сказал Рогов, не уточняя, когда именно была уничтожена техника, а также количество и тип пораженной техникой противника.