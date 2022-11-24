ЕС активно работает над девятым пакетом санкций против России — глава Еврокомиссии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз активно работает над девятым пакетом санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии, которую транслировала пресс-служба ЕК.

«Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — сказала она.