ЕС активно работает над девятым пакетом санкций против России — глава Еврокомиссии
14:12 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз активно работает над девятым пакетом санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии, которую транслировала пресс-служба ЕК.
«Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — сказала она.
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