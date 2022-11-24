0
0
58
НОВОСТИ

Методы представителей Киева будут признаны экстремистскими, их ждет трибунал — Захарова

16:12 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Методы киевского режима в будущем будут признаны экстремистскими и террористическими, их ждет трибунал. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расстрел пленных российских военнослужащих представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Раньше такие ролики, которые мы видели из Макеевки, приходили из гнезд международных террористов, таких как ИГ, „Джебхат ан-Нусра“, „Аль-Каида“ (все эти террористические организации запрещены в РФ — прим. ТАСС) и так далее. Сейчас этим занимаются [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим. Вы просто сравните, материалов много, — сказала дипломат. — Методы киевского режима, его отдельных представителей коллективно будут признаны экстремистскими, террористическими. А другого быть не может, потому что это все документируется, и их ждет, конечно, трибунал».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:10 24.11.2022
Бизнес поддержал законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий
0
51
16:00 24.11.2022
Параплан упал на автомобиль на Кубани, оба находившихся в аппарате человека погибли
0
64
15:58 24.11.2022
Путин отметил растущий авторитет конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey
0
64
15:32 24.11.2022
Москва и Анкара рассматривают усиление защиты «Южного потока» — Песков
0
110
15:12 24.11.2022
Все больше фактов указывают, что на Украине идет противостояние России и НАТО — МИД РФ
0
140
15:00 24.11.2022
У Киева нет доказательств поставок артиллерийских снарядов из КНДР в Россию — Рёнхап
0
145
14:32 24.11.2022
Дума приняла закон о борьбе с иностранным вмешательством
0
180
14:26 24.11.2022
Сбербанк поможет спрогнозировать спрос для производителей товаров и ретейла
0
177
14:24 24.11.2022
Сбербанк с помощью искусственного интеллекта вдвое повысил качество при обслуживании звонков B2B-клиентов в контактный центр
0
169
14:12 24.11.2022
ЕС активно работает над девятым пакетом санкций против России — глава Еврокомиссии
0
188

Возврат к списку