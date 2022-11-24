Методы представителей Киева будут признаны экстремистскими, их ждет трибунал — Захарова
16:12 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Методы киевского режима в будущем будут признаны экстремистскими и террористическими, их ждет трибунал. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расстрел пленных российских военнослужащих представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Раньше такие ролики, которые мы видели из Макеевки, приходили из гнезд международных террористов, таких как ИГ, „Джебхат ан-Нусра“, „Аль-Каида“ (все эти террористические организации запрещены в РФ — прим. ТАСС) и так далее. Сейчас этим занимаются [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим. Вы просто сравните, материалов много, — сказала дипломат. — Методы киевского режима, его отдельных представителей коллективно будут признаны экстремистскими, террористическими. А другого быть не может, потому что это все документируется, и их ждет, конечно, трибунал».
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