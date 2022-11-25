Зеленский предлагает отчуждение Крыма от РФ, об этом не может быть речи — Песков
14:00 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва воспринимает заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым «невоенным путем» как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории Российской Федерации, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», — сказал Песков, отвечая на просьбу дать оценку высказыванию Зеленского.
«Но подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — добавил пресс-секретарь президента.
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