Зеленский предлагает отчуждение Крыма от РФ, об этом не может быть речи — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва воспринимает заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым «невоенным путем» как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории Российской Федерации, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», — сказал Песков, отвечая на просьбу дать оценку высказыванию Зеленского.

«Но подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — добавил пресс-секретарь президента.