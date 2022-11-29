Лавров: Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках документального фильма, показанного в субботу в эфире телеканала «Россия-24».



«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал он.



