По храму Андрея Первозванного в Горловке нанесли артиллерийский удар

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска в субботу нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в Горловке, зафиксировано два прямых попадания. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.



«Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксированы два прямых попадания в храм Андрея Первозванного. Разбита крестильная, повреждены окна. Без пострадавших», — написал он в телеграм-канале.



Ранее в субботу в ДНР сообщали, что за утро украинские войска выпустили более 30 снарядов по населенным пунктам республики.



