Автором сложившейся на Украине ситуации является Европа - Лавров

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны являются виновниками той ситуации, которая сложилась на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием», опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.



«За долгие годы мы убедились в тщетности попыток убедить Запад пойти на равноправную, взаимоуважительную договоренность об обеспечении всеобщей безопасности без расширения Североатлантического альянса, — сказал он. — В этой связи Европа тоже выступает в известной степени как „автор“ сложившейся ситуации. Надеюсь, что после опыта с „арабской весной“ нынешняя украинская „волна“ будет восприниматься в Евросоюзе как информация к размышлению, но пока страны ЕС не сильно думают о себе».



