В рамках своей зерновой инициативы Киев хочет отправлять по 10 судов в месяц - Зеленский

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой им зерновой инициативы.



«Всего по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов минимум 60 судов, не меньше 10 судов в месяц, в страны, которым грозит голод и засуха. Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия», — сказал Зеленский на международной встрече в Киеве, приуроченной к запуску программы.



По его словам, по итогам этого мероприятия будет подписано совместное заявление, которое будет открытым для присоединения других участников. «Мы будем приветствовать не только присоединение но и любой другой формат участия в этой программе», — сказал Зеленский.



По словам Зеленского, на данный момент к инициативе Киева уже присоединились более 20 стран, представители которых «собрались на установочную встречу», некоторые в формате видеоконференции. «Сейчас мы уже подсчитываем деньги: на сегодня, на первой установочной встрече мы уже собрали более 150 млн долларов», — сказал он на итоговой пресс-конференции.



