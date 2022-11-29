В рамках своей зерновой инициативы Киев хочет отправлять по 10 судов в месяц - Зеленский
20:00 26.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всего по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов минимум 60 судов, не меньше 10 судов в месяц, в страны, которым грозит голод и засуха. Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия», — сказал Зеленский на международной встрече в Киеве, приуроченной к запуску программы.
По его словам, по итогам этого мероприятия будет подписано совместное заявление, которое будет открытым для присоединения других участников. «Мы будем приветствовать не только присоединение но и любой другой формат участия в этой программе», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, на данный момент к инициативе Киева уже присоединились более 20 стран, представители которых «собрались на установочную встречу», некоторые в формате видеоконференции. «Сейчас мы уже подсчитываем деньги: на сегодня, на первой установочной встрече мы уже собрали более 150 млн долларов», — сказал он на итоговой пресс-конференции.
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