В МИД РФ рассказали, чем заняты сотрудники посольств в недружественных странах
09:00 27.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По поводу посольств. У нас в тех странах, в основном речь идет про страны ЕС, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас в некоторых странах всего один-два дипломата», — сказала она в эфире телеканала ТВЦ.
Отвечая на вопрос, почему при этом сохраняется дипломатическое присутствие России в этих странах, Захарова отметила: «Потому что есть граждане и соотечественники, есть организации, которые каждый день требуют оформления документов, свидетельств о рождении, оформления паспортов, легализации документов, переводов и так далее. Это рутинная работа, которую нужно выполнять. А не только для того, чтобы просто было некое дипломатическое присутствие. У них каждодневная работа».
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