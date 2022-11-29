В Варшаве считают маловероятной агрессию РФ в отношении Польши

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша считает крайне маловероятным, что Россия может предпринять попытку военной агрессии в отношении страны — члена НАТО. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье в газете «Мессаджеро» интервью пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия затронула территорию страны — члена НАТО», — сказал он. При этом он полагает, что географическое положение и роль Польши в поддержке Украины делают страну «целью для постоянных гибридных российских угроз — от кибератак до дезинформации».