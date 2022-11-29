На Украине возникли проблемы с хлебом из-за отключений электричества

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы с производством хлеба возникли на Украине вследствие постоянных отключений электроэнергии. Об этом в понедельник сообщил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в интервью профильному порталу AgroPortal.

Дученко констатировал наличие проблем с производством, поскольку «процесс выпекания хлеба непрерывный, и при стабилизационных или аварийных отключениях невозможно соблюдать технологические нормы». «Есть довольно длинный цикл производства определенных сортов хлеба, где весь процесс занимает более шести часов. И прервать его на любом этапе или остановить печь — значит отправить всю партию на утилизацию, а это тонны хлеба, — подчеркнул Дученко. — То есть отключения, даже плановые, для хлебопекарной промышленности не подходят».

При этом, отметил вице-президент ассоциации, организовать полноценную работу хлебозавода на генераторах невозможно технически. «Для современного хлебозавода, нуждающегося в 400-800 кВт ч, купить такой мощный генератор — это 30-50 тыс. евро. Самостоятельно приобрести предприятиям сложно, для этого нет оборотных средств. Что касается себестоимости, то 1 кВт, получаемый из генератора, в три — четыре раза дороже, чем электричество из сети. Но вопрос даже не в экономической составляющей, а в технической невозможности организовать полноценную работу хлебозавода на генераторах», — подчеркнул Дученко.

Кроме того, по его словам, налицо проблемы с мукой. «До февраля заводы имели запас муки и всего необходимого сырья до недели. Сейчас минимизировали остатки на складах и работают „с колес“. Это вынужденный шаг. Мы не можем физически сделать запасы муки, и это критическая проблема», — подчеркнул Дученко, добавив, что мукомольные предприятия не успевают обеспечить текущие потребности хлебозаводов. «Из-за ограничения энергоснабжения мукомолы не могут организовать нормальный процесс подготовки, помола зерна и производства муки. То, что смололи, сразу отправляется на производство. Мука на хлебозаводы поступает без отлежки, практически еще горячей, что плохо для технологии», — сказал он.

Дученко также сообщил о прогнозирующемся дефиците ржи, что спровоцирует увеличение цен на ржаной хлеб. Также он отметил проблему качества пшеничной муки в центральных, северных, западных регионах Украины, так как «сегодня предложений качественной пшеницы не так много для внутреннего рынка, потому что ее экспортируют».