Салаватский катализаторный завод выпустил три инновационных продукта

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За последние полгода Объединение катализаторных заводов, в которое входит Салаватский катализаторный завод (СкатЗ), в рамках развития импортозамещения выпустило три абсолютно новых для российского рынка продукта.

Первым продуктом является носитель для катализатора полимеризации этилена, не имеющий аналогов в России, используемый при производстве полипропилена и полиэтилена. Реализовать проект с «космической» скоростью удалось благодаря тому, что еще в 2019 году СкатЗ запустил новое производство порошковых силикагелей, имеющих широкий спектр применения.

Второй продукт – кислотостойкая футеровка, защитная плитка из керамики со специальными свойствами, обеспечивающая защиту технологических узлов нефтегазового оборудования во время эксплуатации в критических условиях. Она разработана и производится на промышленной площадке АО «Электрокерамика». Сейчас улучшенные образцы кислотостойких керамических плит проходят опытно-промышленные испытания на объекте заказчика – крупнейшем производителе технической серы в России.

Третьим продуктом стали ферулы (защитные керамические втулки). Они обеспечивают защиту решетки котла Клауса за счет высокой термостойкости и устойчивости к агрессивной среде газов. Инновация позволяет увеличить срок безремонтного пробега при одновременной экономии топлива и уменьшении количества выбросов в атмосферу.

Кроме того, СкатЗ организовал дочернее предприятие – ООО «МТЕ Сервис» – инжиниринговый научный центр. Помимо сервисных услуг центр оказывает услуги инжиниринга, разработки и научного сопровождения задач заказчиков по оперативной замене импортных аналогов.