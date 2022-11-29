РФ не будет поставлять нефть по ценовом потолку, даже если это будет выгодно — Новак
11:32 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не будет поставлять нефть в страны по условиям потолка цен, даже если это будет более выгодно. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.
«Это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов. Мы будем работать по рынку», — отметил он.
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