РФ не будет поставлять нефть по ценовом потолку, даже если это будет выгодно — Новак

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет поставлять нефть в страны по условиям потолка цен, даже если это будет более выгодно. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

«Это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов. Мы будем работать по рынку», — отметил он.