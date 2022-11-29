Сбер посадил более 500 гектаров саженцев в ходе акции «Сохраним лес» в 2022 году

17:58

В 2022 году Сбер стал генеральным партнером одной из крупнейших экологических инициатив России – акции «Сохраним лес». Она стартовала в 2019 году и входит в национальный проект «Экология».

Под эгидой Сбера прошли масштабные акции в Московской, Липецкой и Нижегородской областях, Адыгее, Дагестане и других регионах России. По всей стране к лесовосстановительным работам присоединились более тысячи сотрудников банка. Волонтеры Сбера, сотрудники лесного хозяйства, представители социально ответственного бизнеса и неравнодушные местные жители в ходе акции совместно посадили около 70 млн деревьев.

«Наше участие в акции «Сохраним лес» – это не разовая инициатива, а системная работа под эгидой нашей масштабной ESG-программы «Сберегаем вместе», – подчеркнула старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Более тысячи волонтеров Сбера посадили более 500 гектаров саженцев дуба, сосен, ели, вяза, березы, акации, лиственницы, кедра и других видов деревьев. Это наш вклад в восстановление лесов и наша экологическая миссия. В рамках собственной программы по компенсации углеродного следа мы планируем посадить 1 млн деревьев к концу 2023 года и компенсировать таким образом выбросы в эквиваленте 165 тыс. т СО2. Кроме того, на нашей благотворительной платформе СберВместе любой желающий может пожертвовать средства на посадку лесов: с учетом софинансирования от Сбера за полтора года нам удалось собрать 33 млн руб. и посадить более 500 тыс. саженцев в 39 регионах России».

Следуя своей ESG-стратегии, банк сокращает собственный углеродный след, вовлекает не только своих сотрудников, но и всех жителей страны в практики ответственного потребления и заботы об окружающей среде, помогает людям и компаниям осваивать полезные привычки.

Перед Сбером стоит задача достичь собственной углеродной нейтральности к 2030 году. Для этого банк снижает использование бумаги (только за неполный 2022 год сэкономлено 227 млн листов бумаги), офисной техники, пластика, электроэнергии и воды, переходит на возобновляемые источники энергии и электромобили, сортирует отходы.

Лесовосстановительная программа Сбера компенсирует выбросы в размере 165 тыс. т эквивалента CO2. За три года банк высадил уже 600 тыс. деревьев, а к концу 2023 года доведет этот показатель до 1 млн.

27 офисов Сбера уже полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Начиная с 2019 года цифровизация позволила банку сберечь около 200 тыс. деревьев – это эквивалент сэкономленной бумаги. Используемую бумагу Сбер отправляет в переработку (порядка 1500 т в год). В этом году банк также участвовал во всероссийской акции #Бумбатл, собрав 375 т макулатуры за два месяца. Сотрудники Сбера регулярно выходят на субботники, очищают берега водоёмов и другие природные территории, организованно убирают мусор, в том числе в ходе проекта «Чистые Игры».

Банк активно вовлекает клиентов в лесовосстановительное движение. На благотворительной платформе СберВместе любой человек может пожертвовать средства на посадку лесов. Достаточно выбрать инициативу «Сохраним лес вместе!», чтобы посадить дерево буквально в один клик. С учетом софинансирования от Сбера с помощью этой инициативы за полтора года удалось собрать 33 млн руб. На эти средства высажено более 500 тыс. саженцев в 39 регионах России.

Еще больше об ESG-инициативах Сбера можно узнать на сайте банка.

Всероссийская акция «Сохраним лес», одна из крупнейших экологических инициатив России, стартовала в 2019 году и реализуется в рамках национального проекта «Экология». Ее организаторы – Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный партнер – Сбер.