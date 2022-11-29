Венгрия по-прежнему выступает против созыва Комиссии Украина-НАТО — Сийярто

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина — НАТО до тех пор, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье. Об этом заявил во вторник глава венгерского МИД Петер Сийярто, участвующий в совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса в Бухаресте.

«Мы много лет назад дали понять, что, пока Украина не вернет закарпатским венграм их права, мы не будем способствовать созыву этого органа», — написал Сийярто на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что с тех пор, как на Украине начался вооруженный конфликт, Венгрия не поднимала этот вопрос и пока не намерена этого делать. «Будем надеяться, что мир наступит как можно скорее и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить», — заявил министр.