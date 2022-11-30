В Калининградской области вновь рекомендуется носить маски

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует вернуться к ношению масок в общественных местах, например в транспорте, из-за роста заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

«Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, многофункциональных центров (МФЦ), почты. Не забывать мыть руки и обрабатывать их предназначенными для этих целей дезсредствами. Чаще проветривать помещения, одеваться по погоде», — говорится в сообщении.